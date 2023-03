Tolerance půl promile alkoholu pro vodáky: platí jen pro některé, opilce z řek nevyžene

Letošní vodáckou sezonu rámuje nové povolení splouvat české řeky s půl promile alkoholu v krvi. Platí ovšem jen pro kormidelníky, ostatním postih nehrozí. Tím, že pro řadu vodáků neplatí žádné omezení, ani otázkou, zda by nebylo lepší nastavit pravidla pro všechny stejně, se poslanci nezabývali.

Pro ty, kteří jsou na vodě zvyklí „dát si jedno“ a zároveň mají dobrý odhad, na co jejich vodácké schopnosti stačí, je to dobrá zpráva. Ovšem pro ty, kteří berou české řeky jako prostor pro alkoholickou tour, se nic nemění.

Vychází to z novely zákona o vnitrozemské plavbě, která platí od 1. března. Kriticky na ni upozornil server Raft.cz.

Oč jde: vodáci se nově nedopustí přestupku, pokud nadýchají méně než 0,5 promile alkoholu. To je známá věc, o které média informovala. Celý příběh má ale dva méně známé detaily: prvním je, že omezení platí jen pro část vodáků, a druhým to, jakým způsobem to Sněmovna projednala.

Zákon totiž stanovuje, že postižitelný za více než půl promile alkoholu v krvi při namátkové kontrole je jen zadák na kanoi nebo raftu.

„Vůdci uvedených plavidel na vymezených vodních cestách mohou mít méně než 0,5 promile, ostatní osoby na uvedených plavidlech a vymezených vodních cestách mohou vykonávat činnosti pod vlivem alkoholu bez omezení,“ popsal pro Deník N mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Vymezenými vodními cestami se zjednodušeně řečeno rozumí „vodácké“ úseky řek, tedy místa, kde nehrozí střety s většími plavidly –⁠ například na Vltavu za Českými Budějovicemi nebo Baťův kanál se tolerance nevztahuje.

Mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová Jemelkova slova potvrzuje. Zákon podle ní za vůdce plavidla pokládá toho, kdo udává směr plavby – tedy jeden kormidelník na kanoi a jeden až dva na raftu. Další lidi na těchto plavidlech podle ní legislativa neřadí mezi členy posádky, ale mezi takzvané ostatní osoby.

„Do této kategorie patří rekreanti na kanoích nebo raftech, kteří při plutí neurčují směr plavby plavidla,“ sdělila Deníku N mluvčí s tím, že jich se půlpromilové omezení