Známí hudebníci a Cirk La Putyka otevřou Azyl78 novocirkusovým koncertem Horáček GEN XYZ

Pořadatelé slibují koncert s cirkusovými tóny a zážitek pro všechny generace. Představí zde šestnáct písní Michala Horáčka v aranžmá Davida Hlaváče a Jana Balcara. Jedná se například o písně Levandulová, S cizí ženou v cizím pokoji, Bude mi lehká zem nebo Povstání mlh a krásných žen.

„Aranžovat známé písně s texty Michala Horáčka představuje výzvu, nejde vůbec o jednoduchý úkol. O to více mi to přijde zajímavější, protože se pouštíme do risku,“ uvedl Jan Balcar, kmenový člen kapely Cirku La Putyka (CLPBND), která je pro tento známý český novocirkusový soubor nepostradatelnou součástí.

„Budeme se snažit zajít co nejdále, podívat se na hudbu z nové neslýchané perspektivy. Některé skladby více rozvineme, někde zůstane pouze hlavní motiv, někde najdeme propojovací momenty,“ pokračuje Balcar, který by rád, aby se písně staly výzvou i pro interprety. „Chceme, aby vystoupili ze své komfortní zóny, aby zaznělo něco i pro ně zcela nového a nezvyklého,“ říká. Někteří umělci si aranže připraví sami – například Albert Romanutti či Vladimir 518.

Premiéru připravuje režisér a principál Rostislav Novák ml.: „Tvorba Michala Horáčka, to jsou pro mě slova a texty, které mají vedle obrovské poetické síly šanci spojovat. Což je důležité zvlášť v této době, kdy lidi tyto věci dost často naopak rozdělují. V představení tak spojíme generace – proto GEN XYZ – i osobnosti z různých žánrů,“ vysvětluje režisér.

Kromě hudebníků a kapely vystoupí v projektu 16 umělců souboru, včetně mladých ukrajinských akrobatů z Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění. Při vývoji a zkouškách testují performeři několik novinek, které dosud nebyly použity v žádné jiné inscenaci Cirku La Putyka. Jedná se o nové materiály a mechanismy a svou roli tu sehraje třeba i lezecká stěna. „Výsledná podoba, to, zda půjde o poetický koncert, nový cirkus, kabaret nebo tanec, se ale těžko popisuje slovy. Je lepší to zažít společně s námi,“ uzavírá Novák.

Projekt Horáček GEN XYZ rozezní šapitó od 19. do 25. dubna. Poté ho ovládne velkolepá novocirkusová inscenace Cesty (2.–21. května), která se odehraje naposledy. Sezonu uzavře úspěšné hudebně-taneční představení Kniha džunglí (28. května – 18. června). Vzniklo loni ve spolupráci Divadla bratří Formanů, České filharmonie a Dekkadancers a letos bude uvedeno pouze v těchto 22 reprízách.

Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut. Více informací naleznete na www.azyl78.cz.