Prostředníka mezi Ukrajinou a Ruskem může částečně hrát Turecko. Určitě ne Čína, řekl v Aréně N Landovský

Jaké informace má Severoatlantická aliance o Putinových plánech?

Může NATO pomoci Ukrajině udržet bojovou náladu ukrajinských vojáků?

Co pocítí ukrajinský voják, když mu lidé přinesou ráno kafe a koláče?

Jak svým západním kolegům vysvětluje, že Rusko vede válku mizerným způsobem?

Je Ukrajina připravená na velkou ofenzivu?

Je připravená v rámci možností a Západ musí být připravený docílit toho, aby Ukrajina byla připravená každý den. Proto je tak důležitá věta, že budeme Ukrajině pomáhat tak dlouho, jak to bude potřeba. Klíčové je, aby Ukrajině nedošla munice.

Vagnerova skupina, která je v Rusku používaná jako státní nástroj pro vedení války, ohlásila, že pokud nebudou dodrženy dodávky munice, hrozí prolomení fronty. Chci veřejnost ujistit, že to je ta nejdůležitější otázka. Jenom si představme, že to jsou tisíce a tisíce palet munice, které musí na obou stranách proudit. Tato válka probíhá vlastně postaru –⁠ jsou to děla, minomety, obrněná vozidla a tanky.

Zmiňujete Vagnerovu skupinu. Nakolik je pro NATO důležitá informace, že se Putin obává, aby mu její zakladatel a velitel Jevgenij Prigožin nepřerostl přes hlavu?

To je docela zajímavé téma, kterému se spojenci, když je čas, většinou věnují, a to za přispění třeba expertů, kteří se specializují na ruský systém vládnutí. Je to obrovské věštění z křišťálové koule. Víme ale jednu věc –⁠ Vladimir Putin je čekista a kágébák a tito lidé pracují s tím, co je hluboce lidské, a to je vnitřní konkurence, nějaká paranoia. A on proti sobě vědomě rozehrává například regulérní armádu vedenou Gerasimovem vůči Prigožinovu ansámblu trestanců, kteří vraždí a znásilňují na Ukrajině. A pracuje s tím, že napětí, které mezi nimi je, mu umožní ovládat strukturu okolo sebe. Takhle se v Rusku vládne.

A jsou toto pravdivé informace? Nemůže to být třeba jen dojem, který se snaží Putin vytvářet, aby uchlácholil NATO v tom, že Rusko nestojí pevně za svým Putinem a že si teď řeší svoje vlastní problémy, než aby chystal po zimě velkou ofenzivu?

To je skutečně otázka pro kremlology, my řešíme praktické věci. Některé informace, které chodí, můžou být dezinformace. I s tím se pracuje. Ale není to podstatné. Podstatné je schéma, že Putin drží svoji moc pomocí těch lidí, kteří na ruské ekonomice neparticipují. Žijí z brambor a vodky někde daleko od velkých měst, ale mají jednu neuvěřitelnou vlastnost –⁠ koukají se na televizi a chodí volit. A těch je pořád, řekněme, sedmdesát procent. To je ta masa lidí, která umožňuje Putinovu režimu politicky přežít.

Menšina, která žije ve městech a přemýšlí, což jsou třeba úředníci, nemá ve finále politickou moc systém otočit. V Rusku se vždy, když vyhraje válku, změní zpravidla k horšímu. Když válku prohraje, může se změnit k horšímu i lepšímu. Garance tu žádná není, ale reakce ruského systému na prohranou nebo vyhranou válku je tu vždycky.

Reakci na vyhranou druhou světovou válku známe v podobě satelitních zemí střední a východní Evropy a následné invaze Sovětského svazu do Československa. To není dobrá zpráva pro svět.

Potrestat zločince

Jak se Rusko za ten rok změnilo? A jak se změnil Vladimir Putin?

Obávám se, že kromě toho, že Vladimir Putin o rok zestárl, v ruském systému k žádným změnám nedošlo. Je úplně neuvěřitelné, že Rusko je schopné