Ževagův „vysavač“. Ve Francii zadržený ukrajinský miliardář údajně tuneloval banku i české slévárny

Ukrajinský miliardář, bankéř a politik Kosťantyn Ževago byl koncem minulého roku zadržen francouzskou policií, a to kvůli podezření ze zpronevěry více než sta milionů dolarů. Ty podle tvrzení vyšetřovatelů vyvedl z banky Finance and Credit, kterou vlastnil, přes síť offshorových firem. O několik let později použil stejný systém i při tunelování dvou slévárenských firem v České republice. Ukrajina žádá Francii o Ževagovo vydání, o jeho působení u nás se česká policie nezajímá.