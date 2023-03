Pointa N: Poslední díky Miloši Zemanovi

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart.

Vzkaz na rozloučenou

Vážený pane prezidente,

za pár hodin už budete bývalým prezidentem. Vzhledem k tomu, že jsem za svůj dospělý život jinou hlavu státu nezažil, rád bych této příležitosti využil k vyjádření slov díků. Začnu popořadě.

Díky za to, že jste před deseti lety nastavil laťku a ukázal voličům, jaké nepravdy se dají využít k očernění oponenta a výhře ve volbách. Volební zákony prošly obtížnou zatěžkávací zkouškou a nadále se ukazuje, že takovému machiavelismu v podobě lživé kampaně nedokážou zabránit. O deset let později bylo patrné, že příklady táhnou, byť s menším úspěchem.

Díky, že jste nám dokázal, že prezidentem samostatné České republiky se může stát bývalý člen KSČ. O deset let později ve druhém kole prezidentské volby tak alespoň nebyl důvod váhat, zda jít k volbám, jelikož na tom oba letošní kandidáti byli podobně.

Díky také za to, že jste komunismus historicky kritizoval a podporoval Občanské fórum. Škoda jen, že Vám nevadil natolik, že jste třicet let po sametové revoluci jmenoval menšinovou vládu podporovanou nástupci KSČ.

Díky, že jste se během svých inaugurací podělil o své názory na média. Nikdo o to sice nežádal, ale podnět k tomu, kdo by neměl mít naši úctu a koho bychom neměli brát vážně, bylo rázem možné analogicky aplikovat i na autora této myšlenky. Když jste Vladimiru Putinovi humorně řekl, že novinářů je příliš a měli by se likvidovat, Váš prognostický mozek zřejmě nemyslel na to, že ruský diktátor už tak činí a že k něčemu podobnému může dojít i na Slovensku.

Díky, že jste na