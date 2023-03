„Nejsme Ústavní soud.“ Senát schválil vládní novelu valorizace penzí, návrh míří k Pavlovi

Pro novelu zákona, která snižuje růst červnové mimořádné valorizace o zhruba tisíc korun na v průměru 760 korun, hlasovalo 48 senátorů, 12 zákonodárců bylo proti.

Předlohu podpořilo 28 senátorů klubu ODS a TOP 09, devět zákonodárců z řad klubu hnutí STAN a stejný počet z řad lidovců. Pro návrh hlasoval i Jan Holásek z klubu SEN 21 a Piráti a také nezařazený senátor Pavel Fischer. Pouze minimum senátorů z klubů vládních stran a hnutí nakonec hlasovalo proti, část se zdržela.

Vláda si tak může odškrtnout další z postupných kroků, které musí její návrh podstoupit, aby začal platit. Jde jí o čas. Pokud chce kabinet naplnit svůj plán s červnovou valorizací, zákon musí být účinný již 22. března. I proto vláda spěchá a v obou komorách jej tlačí velmi rychle.

Návrh nyní dostane na stůl nový prezident Petr Pavel. Ten se doposud nevyjádřil, zda novelu podepíše, nebo ji vetuje. Řekl, že má k projednávání své výhrady, konečné stanovisko chce ale oznámit až po své inauguraci, konkrétně v pátek 10. března.

Jeho rozhodnutí je tak prozatím nejasné, stejně tak se vládní koalice ale mohla s jistými obavami dívat i na dnešní jednání horní komory. A to přes skutečnost, že vláda v Senátu dominuje. Část zákonodárců, a to včetně těch zvolených za vládní strany a hnutí, totiž předem avizovala, že pro návrh ruku nezvedne.

Navíc pouhý den před schvalováním jednaly dva senátní výbory, ústavně-právní a sociální, z nichž ani jeden pro návrh nebyl. Některým senátorům se nelíbil zejména proces schvalování zákona, tedy využití režimu legislativní nouze, a také možná retroaktivita předlohy.

Hrozí velké problémy

Tyto otázky v rozpravě kritizovali i někteří senátoři. „O vysoké inflaci vědělo každé malé dítě,“ řekl senátor Petr Vícha (ČSSD). Podle něj existují pouze dvě možnosti, proč kabinet předložil novelu až v únoru, tedy ve spěchu.

„Buď se chtělo toto negativní opatření posunout až za sérii voleb, což by nebylo odpovědné. Bylo by to možná ale politicky pochopitelné. Druhá možnost je, že