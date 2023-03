Jak naplánovat „novou a lepší“ levici, která by mohla vystřídat Babiše

Komentář Ondřeje Štindla: Na české politické scéně chybí levice, shodnou se i lidé smýšlející nelevicově. Dá se s tím něco dělat? Je možné dospět k nějakému jinému rozdělení sil, v němž by tradiční levicový elektorát nereprezentoval Andrej Babiš? Možná je. Levice ale v současnosti prochází krizí v mnoha zemích, její identita se rozpadá. Projevilo by se to i v té hypotetické nové a lepší levici v Česku.