Ministerstvo připravuje trvalé snížení růstu důchodů. Chce ho už v létě

Již letos v létě chce ministerstvo práce a sociálních věcí trvale snížit valorizace penzí a přenastavit předčasné odchody do důchodu takovým způsobem, aby nebyly tak výhodné v době vysoké inflace. Na úterním jednání senátního výboru pro sociální politiku to řekl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva Tomáš Machanec. Jednou ze zvažovaných variant je i pomalejší růst důchodu při jejich pravidelném navyšování na začátku roku. Systém by se mohl vrátit před stav platící od roku 2018, kdy valorizace navýšila tehdejší vláda šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše a ČSSD.