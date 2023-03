Vývoj bojů (376. den): Rusové zřejmě zabili ukrajinského zajatce a udělali z něj hrdinu. To se nyní Kyjevu hodí

Rusové zřejmě zavraždili ukrajinského vojáka, podařilo se zjistit jeho totožnost.

Na případ reagovali ukrajinští politici i ruští blogeři.

Nejedná se o první případ. Zpráva OSN z podzimu hovořila o mučení vězňů na obou stranách, ale zatímco v ruských věznicích šlo o naprostou většinu případů, v ukrajinských věznicích jich bylo několik.

Ukrajinci se zatím nechystají stáhnout z Bachmutu.

Navzdory vlastním ztrátám chtějí Rusy vyčerpat. Kromě zajatců zde bojují i nejlepší vagnerovci a výsadkáři ruské armády.

Prigožin se obává, že v Bachmutu přijde o všechny žoldáky.

Video dne: Jak vypadají zásobovací trasy Ukrajinců v Bachmutu a další video zničené Marjinky.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z pondělí 6. března. Situace na některých místech už může být jiná.

V posledních dnech se veškerá pozornost na frontě soustředí na ruskou snahu o dobytí Bachmutu, ale včera večer ji přehlušily jiné zprávy. Na sociálních sítích se objevilo video údajně zavražděného ukrajinského vojáka, kterého neznámí ozbrojenci zastřelili několika ranami.

Pravost tohoto videa ani místo a čas, kdy k němu došlo, se zatím nepodařilo potvrdit. Z toho, co jsme viděli, se však nezdá, že by šlo o fingované úmrtí. Skutečně to vypadá jako vražda válečného zajatce ruskými vojáky.

Co je na videu: Video má pouhých 12 sekund a ukazuje