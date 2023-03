S dynamickým rozvojem v oblasti umělé inteligence (AI) roste zájem odborníků i široké veřejnosti o její budoucnost a o to, co může společnosti přinést a nabídnout. Odborníkům jsme proto položili tyto dvě otázky:

Co můžeme očekávat v oblasti umělé inteligence v příštím roce? Která oblast AI je stále důležitější, ale nevěnuje se jí dostatečná pozornost?

Odpovídají:

Dušan Janovský, programátor, expert v oblasti internetových vyhledávačů, autor projektu JakPsátWeb.cz

Jaroslav Pejčoch, odborník na počítačovou grafiku, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti T-SOFT

Lukáš Kačena, ředitel akademického spolku prg.ai, dříve vedoucí rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR

Michal Illich, podnikatel a investor v oblasti technologií a IT, zakladatel projektu autonomního letadla Zuri

Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google

1. Co můžeme očekávat v oblasti umělé inteligence v příštím roce?

Dušan Janovský

programátor, expert v oblasti internetových vyhledavačů, autor projektu JakPsátWeb.cz

Veřejnost bude stále ve stavu popírání. Rok je krátká doba na to, aby společnost přešla do deprese nebo se s tím, co přichází, smířila. Mojí specializací jsou vyhledávače a tam se toho změní hodně. Záleží na tom, jestli uživatelé přijmou chatovací rozhraní a agregaci výsledků pomocí generativního modelu, i v běžném internetovém hledání se toho každopádně na pozadí změní hodně.

Nejzajímavější mi přijde