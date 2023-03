Od začátku loňského roku, který z velké části poznamenala bezprecedentní ruská vojenská ofenziva na Ukrajině, zemřely za pozoruhodných okolností nejméně dvě desítky ruských oligarchů, bývalých agentů, politiků nebo přátel Kremlu. Od letošního Nového roku přibylo na tomto seznamu minimálně dalších pět mrtvých. Poprvé je mezi nimi žena, a to z mocného ministerstva obrany. Příčiny jejich smrti je však z veřejných zdrojů často obtížné zjistit a teorií se objevuje více. Deník N přináší už čtvrtou aktualizaci tohoto soupisu kuriózních smrtí exponovaných aktérů Putinova režimu.

„Chtějí, abyste věděli, že to byla vražda, ale abyste ji nedokázali.“ Přibyla další ruská podezřelá úmrtí

I letos doprovázejí mnohá nečekaná úmrtí ruských prominentů tajuplné okolnosti. Často jde o zastřelení nebo pro Rusko typické pády z oken, ale leckdy jsou případy velmi kuriózní – ať už je to smrt po návštěvě šamana, který vedl jakýsi rituál s ropuchou, nebo nově uhoření zaživa při kouření cigarety.

Jedno ale případy mají společné: zatím není možné určit – pokud to v Rusku někdy půjde –, co se doopravdy stalo. A není jisté ani to, kolik oligarchů, podnikatelů nebo lidí napojených na nejvyšší patra ruské společnosti za poslední více než rok neočekávaně a neobvyklým způsobem ve skutečnosti zemřelo.

Jisté je jen to, že pády nebo skoky z oken, domnělé sebevraždy, průstřely hlav nebo podezřelé otravy stále přibývají. A vlivem nedůvěryhodných zpráv se množí spekulace, zejména pak o vraždách.

V uplynulém roce za nezvyklých okolností zemřely (tedy podle toho, co je v současnosti dohledatelné z veřejných zdrojů) více než dvě desítky významných Rusů – v některých případech, zejména pak začátkem minulého roku, i spolu s rodinami včetně malých dětí. Někdy navíc tyto skony nedělilo více než několik hodin. Seznam všech těchto zemřelých prominentních Rusů najdete dále v článku.

Ať už dotyční našli smrt v Japonském moři, na dovolené v Indii, v exilu v Británii, na Francouzské riviéře, nebo několik set metrů od Bílého domu ve Washingtonu, nejvíce z nich zemřelo právě v Ruské federaci – tam těchto úmrtí také od začátku roku 2023 přibylo nejméně pět.

Nutno ale dodat, že podezřelá úmrtí nejen ruských prominentů, ale i nepřátel režimu plnila titulky světových médií i před současnou ruskou válkou – jak za více než dvacetileté vlády Vladimira Putina, tak ještě dříve, v dobách existence Sovětského svazu. Některé skony sice byly podle všeho nařízené Kremlem, jiné – a to historické i ty aktuální – se však nedaří objasnit. A možná se to ani nikdy nepodaří.

Jak to tedy mohlo být?

Varianta přirozené smrti nebo sebevraždy

Než ale popustíme uzdu představivosti a dáme prostor spekulacím, je vhodné si pro kontext připomenout data, která o kvalitě života v Rusku vypovídají.

Takzvaná