Přestože do běžných řetězců teprve míří jarní oblečení, návrháři na tradičních týdnech módy předvedli své kolekce pro podzim a zimu. Měsíční maraton přehlídek završil ten nejznámější – pařížský týden módy. Na desítkách přehlídek ve „velké čtyřce“ – Milán, Paříž, Londýn a New York – byly k vidění opulentní modely, outfity vzhůru nohama, nafukovací obleky i nositelnější elegantní outfity. Jak udržitelná je ale ve 21. století vysoká móda a neudržitelně rychle se měnící módní trendy?

Fashion weeky letos slaví osmdesát let. Ale je vůbec co slavit?

Fashion weeky, tedy týdny módy, letos slaví osmdesát let. A tak stejně jako v předchozích letech návrháři od ledna do začátku března v Miláně, Paříži, Londýně, New Yorku i v dalších světových módních metropolích představili trendy na podzim/zimu a udali směr, jakým se bude ubírat i konfekční móda, která tu z mol často dost nápadně kopíruje.

Součástí fashion weeků byly i přehlídky z řady haute couture, která je vrcholem vysoké krejčoviny a v ulicích oblečení z těchto kolekcí běžně neuvidíte. Vyznačuje se kvalitním řemeslným zpracováním a těmi nejlepšími materiály. Důraz je kladen na šití a upravování modelů na míru. Modely často zaujmou svou opulentností či výraznými fantaskními prvky.

Pro běžné denní nošení je haute couture „až příliš“ a jedná se spíše o modely, které celebrity vynášejí na červený koberec či MET gala, kde šokovat svým outfitem je přímo žádoucí.

S nástupem trendu udržitelné a etické módy se haute couture stala nejvýraznějším symbolem udržitelné „pomalé módy“ a opakem levných fast fashion řetězců, které trh zaplavují zpravidla velmi nekvalitními kusy oblečení.

Jenže, může být oblečení, které jednou vynese modelka a podruhé celebrita na červený koberec bráno jako „udržitelná móda“? Jen těžko.

Oblečení koupené jen kvůli fotografii

Ve 21. století, kdy se potýkáme se změnami klimatu a znečištěním planety, týdny módy vytvářejí obrovské množství odpadu. Návrháři více investují do show, aby upoutali pozornost publika, a tím produkují další odpad a spotřebovávají energii.

Navíc spousta lidí kvůli týdnům módy dost cestuje. Podle zprávy Zero to Market ve spolupráci s Carbon Trust je ročně do ovzduší vypuštěno přes 240 tisíc tun CO 2 ve spojitosti s cestováním maloobchodních organizací a návrhářů konfekce, kteří se účastní týdnů módy.

Mnozí poukazují také na to, že týdny módy uměle pěstují trendy a dávají lidem signál, že starší kolekce jsou již „out“. Ne každý si kupuje oblečení od návrhářů, jenže filozofie měnících se trendů proniká celým módním průmyslem i do běžných řetězců, které prodávají konfekční módu.

Tyto řetězce návrháře a jejich trendy velmi často kopírují a dělají je tak dostupnější pro běžné zákazníky. Ročně tento byznys vychrlí zhruba