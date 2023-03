Vetovat „osekané“ penze? Pavla čeká těžké rozhodnutí pod dvojitým tlakem

Nově zvoleného prezidenta Petra Pavla čeká ihned po jeho inauguraci první velmi ostrý test ve funkci. Na stůl mu totiž míří k podpisu vládní novela valorizace důchodů. Popisujeme, jaké má možnosti a co mohou jeho rozhodnutí znamenat.

Rozhodnutí nově zvoleného prezidenta bude pro osud vládní předlohy klíčové. Hraje se totiž o čas. Vláda potřebuje, aby byl zákon účinný nejpozději za dva týdny. Jinak by nestihla vyhlásit červnovou mimořádnou valorizaci penzí podle své představy, což by jen letos zatížilo státní rozpočet 19 miliardami korun. V příštích letech, jak vláda argumentuje, by náklady neúměrně zatěžovaly hospodaření státu.

Sněmovna již předlohu po masivních obstrukcích opozice odhlasovala, návrh odklepl také Senát, přestože i z horní komory se ozývala řada hlasů, které jej problematizovaly – zejména z pohledu procesu schvalování. Kabinet k rychlému prosazení nižší valorizace využívá stav legislativní nouze, což kritizuje opozice i část vládních senátorů. Za sporný považují tento postup i někteří ústavní právníci.

Právě proces schvalování je jednou z věcí, které rozhodování komplikují i nově nastupující hlavě státu. Pavel se totiž dostává pod časový i politický tlak. Musí rozhodnout rychle, a navíc každá z možností může mít i jisté dopady na jeho vnímání u veřejnosti na startu funkčního období.

Pavel má v zásadě tři zákonné možnosti, které může využít. Jednu z nich ale sám vylučuje – odmítá, že by se