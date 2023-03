Deset promarněných let lží, podkopávání státu a podlézání diktaturám. Nic jiného Zeman této zemi nezanechal

Deset let je dlouhá doba. Zažili jsme během nich šest vlád – Nečasovu, Zemanovu–Rusnokovu, Sobotkovu, dvě Babišovy a Fialovu. Před deseti lety Andrej Babiš ještě nevlastnil média, do Sněmovny se ještě volívalo na jaře a Praha ještě neměla tunel Blanka. Americkým prezidentem byl Obama a Pražský hrad právě opouštěl Václav Klaus. Na jeho místo nastoupil první přímo zvolený český prezident, někdejší premiér, předseda Sněmovny, poslanec a důchodce Miloš Zeman. To, co s ním mělo v čele státu přijít, překonalo všechno, co jsme po pádu komunismu znali.