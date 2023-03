Lipavský chce po předsednictví posílit místa v Bruselu. „Aby skvělá práce diplomatů nepřišla nazmar,“ říká

„V prvních měsících po předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) dochází na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii (SZEU Brusel) k redukci počtu míst a organizační struktura úřadu by se dle původních předpokladů měla vrátit zpět do podoby před CZ PRES,“ stojí na začátku předkládací zprávy ministerstva zahraničí, kterou má redakce k dispozici.

Jinými slovy –⁠ předsednictví skončilo a diplomaté a experti vyslaní na druhou polovinu loňského roku do Bruselu se vrací domů. Předsednictví bylo přitom podle odborníků úspěšné i díky kvalitnímu personálnímu obsazení, někteří z odborníků a diplomatů byli vyslaní do Bruselu –⁠ nebo pracovali v příslušném odboru na Úřadu vlády –⁠ jen dočasně.

Podobná situace přitom nastala už po českém předsednictví v roce 2009, kdy se státu nepodařilo některé schopné a předsednictvím vyzkoušené odborníky udržet, místo toho následně odešli do soukromé sféry.

Spousta zkušeností, místo referenta

„Mám tady lidi, kteří umí cizí jazyky, byli už v Bruselu a vědí, jak to tam funguje. Strašně by chtěli na Stálé zastoupení, jsou ochotni pracovat šestnáct hodin denně a jsou to týmoví hráči, které do týmu chcete. Nemohou se tam ale přihlásit ani do výběrového řízení, protože existuje podmínka, že člověk musí být ve služebním poměru, jehož délka přesahuje dobu vyslání,“ popisovala v prosinci 2022 Alice Krutilová, ředitelka odboru pro předsednictví na Úřadu vlády.

Řada vyškolených lidí by podle ní chtěla nadále pro stát pracovat, systém jim to ale neumožňoval.

„Část lidí se vrátí na svá ministerstva, ale obecně je bohužel propustnost toho systému malá, rotace na vedoucích místech se moc často nedějí. Budeme čelit i tomu, že se nám po iks letech budou vracet kolegové z Bruselu se spoustou zkušeností. A my jim můžeme nabídnout jen místo referenta. Takže je klidně možné, že nám jako v roce 2009 utečou do soukromého sektoru, protože jim stát nemá co nabídnout,“ varovala ještě.

Právě na tuto situaci by měl podle informací Deníku N reagovat materiál ministerstva zahraničí, který je nyní v připomínkovém řízení a následně by o něm měla jednat vláda.

„Po českém předsednictví v Radě EU se počet míst na Stálém zastoupení při EU snižuje, nicméně si nepřejeme, aby skvělá práce našich diplomatů přišla nazmar. Z toho důvodu jsme navrhli vytvořit