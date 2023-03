České mzdy od 90. let do finanční krize v roce 2008 doháněly ty německé. Od té doby ale rostou přibližně stejným tempem. O možnostech úniku z pasti ekonomiky středních příjmů jsme mluvili s hlavním ekonomem České spořitelny Davidem Navrátilem.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč české mzdy zaostávají za německými?

Co je pro jejich růst zásadní?

A jaké mají v Česku pracovníci výhledy?

Podle vašeho Indexu prosperity jsou české mzdy ve srovnání s Německem nízké i po zohlednění produktivity. Přitom právě její nízký růst se často zmiňuje, když se mluví o tom, proč jsou české mzdy nízké. Jak jdou tyhle dva výroky dohromady? Je česká produktivita skutečně tak nízká, abychom si nemohli říkat o větší peníze?

Když se podíváme, kolik dostáváme, a vydělíme to hrubým domácím produktem, náš podíl byl v minulosti těsně přes 40 procent. V posledních letech to začíná mírně růst, ale za Německem stále zaostáváme.

České mzdy jsou nižší než německé. To všichni víme. Jenže je to tak i po tom, co očistíme české mzdy právě o produktivitu. Čeští zaměstnanci jsou oproti německým méně placení i v tomto ohledu.

Co doopravdy podporuje nebo omezuje růst mezd, jsou například