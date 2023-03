Částečný součet: toulaví psi z Černobylu, výroba solárních panelů na Měsíci a vzpomínka na konjunkci

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vysvětluje, co se můžeme dovědět od černobylských psů. Všímá si také nových kousků umělé inteligence, počínaje tím, že bez požádání napsala průměrnou puzzle hru s čísly, a konče tím, že možná dovede docela dobře číst myšlenky.