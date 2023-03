Takřka násilné převzetí pultíku a exhibice trapnosti, hodnotí Bartošek v Aréně N vzpouru ve Sněmovně

Místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek v Aréně N popisuje, jak vnímal páteční dramatické chvíle v jednacím sále dolní komory. Schůzi řídil právě on. Andrej Babiš odmítl respektovat jeho upozornění, že mu vypršel čas, zůstal u pultíku a obklopili ho poslanci ANO a SPD. Bartošek mu vypnul mikrofon. V podcastu říká, že neuvažoval o povolání ochranky, a vysvětluje, proč je přesvědčen, že omezení proslovů i u poslanců s přednostním právem bylo zákonné. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Přivítal jsem vás v Aréně N, ale možná jste se víc jako v aréně cítil v pátek. Zažil jste už ve Sněmovně něco, co by se s tím dalo srovnávat?

Zažil jsem ve Sněmovně leccos, ale to, co jsem zažil v pátek, skutečně nemá srovnání. Uvědomil jsem si jednu věc: demokracie musí být slušná a silná, protože v okamžiku, když přistoupíme na to, že právo bude mít ten, kdo si ho vyřve, tak to je konec tohoto státu.

Člověku samozřejmě běžely hlavou různé záběry z jiných zemí, kde občas v televizi vidíme potyčky mezi poslanci. Bál jste se, že něco takového může přijít?

Byli jsme svědky takřka násilného převzetí řečnického pultíku a já jsem neměl důvod volat ochranku k tomu, aby kdokoliv odvedl předsedu Andreje Babiše. Jasně jsem měl jednací řád, který jsem respektoval. Že z toho udělal takový cirkus, který dehonestoval Parlament a bohužel do značné míry opět znevěrohodnil politickou scénu, to jde za ním.

K těm scénám se ještě vrátíme, ale vezměme to popořadě. Zásadní zlom bylo vystoupení předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, který navrhl omezení proslovů včetně řečníků s přednostním právem. Opozice to označovala za bezprecedentní. Bylo to opravdu poprvé?

Co mám informace, tak to bylo poprvé. Na druhou stranu po těch x desítkách hodin, co jsme jednali bez možnosti se pořádně vyspat, bylo potřeba nějakým způsobem zasáhnout. Kroky, které jsme činili, byly konzultovány se sněmovní legislativou, abychom dodrželi duch jednacího řádu a nepřestoupili ho.

Ano, ten krok byl zcela nový, na druhou stranu Sněmovna se musela pohnout dopředu. Opozice měla možnost se vyjádřit, mluvila prakticky jenom ona a po osmdesáti hodinách to není o tom, že jim berete právo se vyjádřit.

Marek Výborný se odvolal na § 99 jednacího řádu a odstavec, který připouští omezit projevy. To je paragraf, který se týká legislativní nouze. Současně ale jednací řád obsahuje § 67, který jasně říká, že poslanci s přednostním právem se udělí slovo, kdykoliv o to požádá. To podle vás v legislativní nouzi neplatí?

Četl jsem si k tomu rozšířený výklad. Když formou obstrukcí dochází v podstatě k tomu, že je destruován legislativní proces, tak v ten moment má Poslanecká sněmovna