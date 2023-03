Existuje ještě naděje, aby se ukrajinské děti vrátily z Ruska domů? Některé tu šanci mají, říká jejich zachránce

Děti z ukrajinských dětských domovů mají pramalou šanci nejen na návrat do původní vlasti; ty malé se možná nikdy nedozví, že se narodily jako Ukrajinci. Naději ještě mají ty, které mají i rodiče. Válka je sice rozdělila a ony se ocitly na nepřátelském území. Ale pořád je aspoň někdo hledá.

Save Ukraine (Zachraňte Ukrajinu) je dobročinná organizace, v jejímž čele stojí bývalý ukrajinský dětský ombudsman Mykola Kuleba. Když Ukrajinci osvobodili ruskou armádou okupovaná území, začaly se nadaci hlásit ženy, jejichž dítě se z různých důvodů ocitlo v Rusku nebo na stále okupovaném teritoriu. Nadace zahájila záchranné mise. K letošnímu 25. únoru pomohla k návratu na Ukrajinu 120 dětem z okupovaných území a 30 z Ruské federace. Nejmladšímu bylo deset let.

V rozhovoru se Mykoly Kuleby mj. ptáme:

Kolik ukrajinských dětí se ocitlo v Rusku a proč?

Jakým způsobem Rusko z Ukrajinců vyrábí Rusy?

Které děti již na návrat do své vlasti šanci nemají?

Jak vyhledáváte děti, které byly odvezeny do Ruska?

Naše organizace Save Ukraine především evakuuje děti z nebezpečných oblastí. Jenže poté, co se ukrajinské armádě povedlo osvobodit značnou část okupovaného území, začali se na nás obracet rodiče s prosbou o pomoc. Ztratili své děti. A věděli, že jsou někde na území Ruska.

Bylo jich stále víc.

Můžete upřesnit počet rodin, které postrádají své dítě, protože ho někdo odvezl do Ruska?

Stovky. Spíš tisíce.

Ukrajinská vláda hovoří o více než 16 tisících dětí, které v Rusku hledají rodiče nebo příbuzní. Zahrnuje to číslo také sirotky odvezené z ukrajinských dětských domovů?

Ano. Ale i děti, které rodiče mají, přesto se nějak ocitly v Rusku a teď je rodiny chtějí dostat zpět. Je to celé mnohem složitější, než lze sdělit řečí čísel.

Řeknu vám o čerstvém případu, který řešíme. Maminka s děckem utekla před válkou do Ruska. Důvody nebudu rozebírat. Nedávno ale zemřela. Dítě zůstává v Rusku. Jeho otec je ale na Ukrajině. Rusové mu ho vydat nechtějí. Říkají, ať si pro něj sám osobně přijede. Ale on, jako muž a Ukrajinec, do Ruska sotva pojede. Takže pat.

To je ale spíš ojedinělý případ, ne?

Takových „ojedinělých“ je strašně moc. Třeba tento: máme děcko, jehož oba rodiče jsou vojáci. Když začala válka, dali dítě k