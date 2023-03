Důchodová reforma v Česku: Dokud nenastane malér, neděláme nic. A když nastane, jde hlavně o to, nenechat vinu na sobě

Konstatování z úvodu říká, že hlavním „vůdcům“ parlamentní obstrukce prostě na důchodcích a české měně nezáleží. Klidně by nás zahnali – ve svém politickém zájmu – do katastrofy a vládu odepsali i s celými státními financemi. Tato kvalifikace Tomia Okamury a Andreje Babiše je zřejmá i do budoucna a měla by být srozumitelná i jejich voličům.

Prostor pro ničivou sílu parlamentních uskupení SPD a ANO by ovšem nebyl tak velký, kdyby pětikoalice včas a srozumitelně