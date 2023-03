Vrátí se jim pocit normálnosti, říká tatérka, která ženám po rakovině vrací bradavky

Martina Urban ve svém saloně dělá minitetování, piercingy a permanentní make-up. Několik let ale zároveň bezplatně pomáhá ženám, které kvůli rakovině prsu musely podstoupit operaci – tetuje jim bradavky. „Je to vždycky velice silný okamžik, protože ty ženy se najednou zase vidí kompletní. Troufám si říct, že je to pro ně taková poslední tečka za nemocí,“ vysvětluje v rozhovoru s Deníkem N.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč některé ženy po plastice mají bradavku a jiné nikoli?

Která varianta je lepší?

Jakým způsobem se vybírá odstín?

Je lepší, když jedno prso zůstane jako vzor?

Proč tetování neproplácí pojišťovna?

Jak jste se dostala k tetování bradavek?

Byla to docela divoká cesta. Byla jsem zaměstnaná v korporátu jako interní trenér a školila jsem nově příchozí. Dlouho jsem zvažovala změnu a přemýšlela jsem nad tím, co dělat, abych se mohla osamostatnit. Nakonec jsem dospěla k závěru, že by to měl být permanentní make-up. To byl první impulz.

Dalším byla jedna z nově nastupujících, kterou jsem školila. Během prvních dvou týdnů v novém zaměstnání zjistila, že má v prsu bulku. Začala to řešit a dozvěděla se tu nejhorší zprávu, že to objevila za pět minut dvanáct. Řešila jsem s ní i z lidského hlediska, jak se k tomu postaví firma, protože byla ve zkušební době. Oni se k tomu postavili skvěle, zůstala zaměstnaná a já jsem s ní pak tu diagnózu prožívala.

Po řadě procedur zjistila, že ačkoli jí na plastické chirurgii udělají nová prsa, nebude mít dvorec s bradavkou. Působí to spíš jako váček. Přestože to tvarově je prso, vizuálně tak nepůsobí, když se žena svlékne.

Pro vás bylo důležité, aby prso bylo kompletní?

Říkala jsem si, že je škoda, že nemůže být kompletní, když už plastičtí chirurgové prso udělali. Na základě toho jsem zjistila, že se ve světě dělá tetování prsních areol (prsních dvorců) po mastektomii. Našla jsem, že v Česku jsou asi tři stylistky permanentního make-upu, které to dělají.

Abych byla upřímná, dělá to více lidí. Bohužel to nabízejí i některé zdravotní sestry, které na to nemají vzdělání, takže by to dělat neměly. Chtějí za to peníze a výsledky často vypadají hrozně. To byl důvod, proč jsem se rozhodla to dělat zdarma a precizně.

Tetování vrací pocit normálnosti

Přišlo vám nevhodné za to chtít peníze?

Od kamarádky vím, čím si prošla. Vím, jaké je to peklo a jak hrozné psychické stavy ta léčba spouští. Je to velký nápor i pro nejbližší okolí. Ona sama se několikrát sesypala a já si řekla, že nechci, aby se pak ženy musely rozhodovat, jestli ještě mají peníze na tetování.

Vy jste tehdy dělala interní trenérku a při práci jste začala s permanentním make-upem, nebo jste začala rovnou s tetováním bradavek?

S permanentním make-upem jsem začínala zhruba v době, kdy tahle holčina nastoupila. Dělala jsem si různé kurzy. Nejdřív musíte začít kurzem kosmetiky a až následně kurzem porušení integrity kůže. Souběžně se zaměstnáním jsem se proškolovala a postupně jsem víc dělala permanentní make-up. Na základě toho, že mohu dělat porušení integrity kůže, jsem mohla dělat tetování prsou. Takže zhruba po roce, co moje kamarádka zjistila, že má bulku v prsu, jsem jí mohla prsa dokončit. Byla první, koho jsem tetovala.

Jaké to pro ni bylo?

Byla strašně dojatá a já jsem byla