Vývoj bojů (375. den): Ukrajinci mají v Bachmutu hrozivé ztráty

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 5. března. Situace na některých místech už může být jiná.

V Bachmutu je to stále horší, o poměrech v něm mluví ukrajinští vojáci. Jevgenij Prigožin v pátek oznámil, že jeho vojáci de facto obklíčili Bachmut. Nebyla to pravda, ale chybí jim už jen velmi málo:

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

🇷🇺 have advanced west of the city reaching the road between Bakhmut and Bohdanivka.

🇷🇺 have made further advances within the city both in the north and south. pic.twitter.com/51n4KRgfCp

— War Mapper (@War_Mapper) March 6, 2023