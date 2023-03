Stárnout je hřích? Pohoršení nad Madonnou je ageismus

Zpěvačka a královna popu Madonna se opět stala terčem kritiky. Tentokrát se celý svět, od celebrit přes bulvár až po Twitter a komentářové sekce na internetu, vysmívá jejímu vzhledu. Není to poprvé a spíše než o vzhledu čtyřiašedesátileté zpěvačky to vypovídá o tom, jak přísní a krutí jsme ke stárnoucím ženám.

Madonnino čtyřicetileté působení v showbyznysu je od počátků provázeno kritikou – ať už šlo o její vzhled (od dírky mezi zuby přes její „příliš“ svalnaté nohy až po viditelné estetické zákroky), nebo třeba o její přístup k sexu, ženské sexualitě a (sebe)vědomé sexualizaci.

A když internetoví komentátoři v posledních týdnech zdůrazňují její „zoufalé snahy o pozornost“, jako by zapomínali, že celá její kariéra je prošpikovaná podobnými momenty, se kterými Madonna vědomě pracuje. A zároveň se po celou svou kariéru potýká s mizogynií a ageismem.

Když v roce 2016 získala ocenění Žena roku na prestižních cenách Billboard Women in Music, v rámci děkovné řeči mimo jiné řekla: „Stárnout je hřích. Budou vás kritizovat, budou vás ponižovat a vaši hudbu rozhodně nebudou hrát rádia. Myslím, že to nejkontroverznější, co jsem kdy za svoji kariéru udělala, bylo, že jsem pořád tady.“

Legrace? Spíš ageismus

„Ne že by na tom bylo něco špatného, jen je to prostě příliš vidět.“ Tak zní