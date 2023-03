Nejméně odhalených nádorů, nejvíce úmrtí. Kraji s nejhorší onkologickou péčí mají pomoci lékaři z Plzně

Karlovarský kraj jako jediný region v Česku nemá ani jedno komplexní onkologické centrum. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje projekt, který by měl stávající situaci změnit. Šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje, že by onkologové ze sousedního Plzeňského kraje za pacienty dojížděli do Karlových Varů nebo do Chebu. S tím ale mají plzeňští onkologové problém.