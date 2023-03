Kov: Všechno zničit pouze zvukem

Co udržuje člověka někde na pomezí prostoty zvířat a strojovosti věcí? Emoce? Iracionalita a ustanovený řád, který určuje hranice, za které se člověk nesmí dostat? Když je ale řád příliš svazující a přitom v něm existuje trhlina, může se stát, že někdo neodolá pokušení a vkročí skrze ni do chaotického nehumánního světa. Vkročí do podsvětí. Jako hrdina nového románu Karla Veselého Kov.