Ať přiznají, že to je placebo, a klidně to nabízejí dál, říká o homeopatii přírodovědec

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Je možné, že se přírodní vědy mýlí a homeopatické léky fungují díky nějakému dosud neznámému mechanismu?

Co se dá vyčíst z vědeckých studií obhajujících homeopatii?

Jak by se k homeopatii měly stavět stát a společnost?

Co si myslíte o homeopatii?

Myslím, že většina homeopatů by chtěla sníst koláč a zároveň si ho nechat – v tom smyslu, že na jednu stranu se prezentují jako alternativa ke standardní západní medicíně, na druhou stranu se chtějí předvést jako její součást. Balení homeopatických preparátů je často k nerozeznání od klasických léků, protože klasické léky budí důvěru a homeopatie se na tom chce přiživit. Říká tím: za námi taky stojí věda, my jsme také evidence based. To mi připadá nefér, tohle míchání stylů. Buď nabízím vědu, nebo šamanské zaříkávání. To je v pořádku. Každý ví, na čem je. Ale homeopatie se tváří jako šamanské zaříkávání, když lidé chtějí šamanské zaříkávání, a jako západní medicína, když lidé chtějí západní medicínu.

Myslím, že současná vlna vědeckého zdůvodňování homeopatie začala Benvenisteovou studií o paměti vody, kterou publikoval časopis Nature.

Je dobře známo, že věda dělá chyby. Z toho, že něco vyšlo ve váženém vědeckém časopisu, ještě neplyne, že je to pravda. Může se stát, že se dodatečně prokáže omyl a vyjdou opravné články, ale