Je pro mě důležité, že to funguje, biologické systémy se nedají vždy podchytit vědecky, říká homeopatka

Představte si, že by si lékaři řekli: tohle se nám sice osvědčuje v praxi, ale není to prokazatelné vědecky, nebudeme to tedy používat, navrhuje lékařka, předsedkyně rady Homeopatické lékařské asociace. Homeopatie je pro Ilonu Ludvíkovou vítaným rozšířením spektra terapeutických možností.