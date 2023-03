Principy homeopatie nedávají z hlediska přírodovědy smysl. Zastáncům této léčebné metody to nevadí

Homeopatické léky nemohou fungovat, jsou v rozporu se základními přírodními zákony. Homeopatickou léčbou prošlo mnoho spokojených pacientů. Obě strany sporu o homeopatii by se měly naučit tento rozpor chápat a akceptovat. Pro obě to je těžké.

Každého třiadvacátého října sedm minut před půl jedenáctou dopoledne se v centrech mnoha evropských měst už několik let pravidelně odehrává prapodivný happening. Sejde se tam pár desítek nebo i stovek lidí, přinesou si lahvičky s léky a teatrálně si jejich obsah nasypou do úst. Vypadá to děsivě, ale celkem o nic nejde, protože ty léky jsou homeopatické, tudíž i ve velkých dávkách neškodné. A přesně na to se snaží akce Hromadného předávkování homeopatiky, známá také jako 10:23 Campaign, poukázat. Pořádají ji různé organizace vědeckých skeptiků, u nás klub Sisyfos.

Aktivním skeptikům je homeopatie trnem v oku a zároveň je pro ně poměrně snadným terčem. Účinnou vědeckou kritiku na sebe přivolává hlavně jeden z jejích základních principů, jímž je vysoké ředění účinné látky.

Ředění ad absurdum

Homeopatie většinou pracuje s centezimálním ředěním. Na začátku je účinná látka. Ta se zředí v poměru 1 : 100 a tento základní krok se vícekrát opakuje. Přípravek označený 5C byl připraven pěti po sobě jdoucími ředěními, celkem tedy jedna ku stu na pátou neboli jedna ku deseti miliardám. Přípravky tohoto typu se obvykle dávkují po kapkách. Objem kapky z kapátka je kolem 0,05 ml (mililitru), množství účinné látky v ní je pak 5 × 10–15 litru. To není zas tak málo, do takového objemu by se vešlo asi deset bílých krvinek.

V homeopatii se však 5C považuje za nízké ředění. Běžně se používají léky s ředěním 15C či 30C, existuje i ředění 200C. Ale už při ředění 12C nemůže být v kapce preparátu ani molekula