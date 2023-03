Jubilejní Český lev sázel letos na jistotu, pár překvapení se ale našlo. Třeba přetažení stopáže o třicet minut

Slavnostní večer v pražském Rudolfinu odstartovala svižná úvodní znělka s Jiřím Havelkou zmateně bloudícím mezi odkazy z mnoha vítězných filmů Českých lvů minulosti, od Šakalích let, Koljy a Musíme si pomáhat přes Návrat idiota, Protektora a Šarlatána až po Zátopka, Pouta či Nabarvené ptáče.

Neméně svižná a zábavná byla i Havelkova úvodní moderace, navazující na to nejlepší z jeho domovského souboru Vosto5. Včetně úvodního rozebrání historie sošky Českého lva napříč třemi desetiletími a sfouknutí narozeninového dortu.

„I vy, co si myslíte, že je to dlouhé a trapné, si můžete stoupnout,“ vyzval přitom publikum, aniž by v té chvíli tušil, že podobnou výzvu by diváci ocenili spíše v závěru večera o dvě a půl hodiny později.

Třicet let Českých lvů

Moderátoři Českých lvů, podobně jako moderátoři dalších podobných ocenění vysílaných v přímém přenosu, mají vcelku těžkou úlohu zavděčit se zároveň divákům přítomným v sále i těm u obrazovek.

Jiří Havelka v tomto nerovném boji obstál, i když i on se často musel omezit pouze na rychlé uvádění předávajících, oceněných a dalších vstupů i improvizovaných pasáží, i tady ale reagoval pohotově a vtipně, což o řadě moderátorů minulosti rozhodně říct nelze.

Večer byl i jakýmsi shrnutím třicetileté minulosti udílení filmových cen, které si prošly cestou od „vegetariánských“ začátků s Petrem Vachlerem až po profesionální, i když už vlastně vcelku