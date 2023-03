Vláda ve Sněmovně přetlačila opozici. Návrh valorizace penzí po dlouhých obstrukcích prošel

Pět dní trvající obstrukce kolem návrhu na snížení tempa růstu penzí se podařilo vládě prolomit v sobotu dopoledne. Její návrh podpořili přítomní koaliční poslanci, nyní putuje do Senátu.

Poslanecká sněmovna v sobotu dopoledne schválila ostře sledovaný vládní návrh, který upravuje tempo valorizace penzí. Vládní koalici se podařilo protlačit navzdory ostrým opozičním obstrukcím skrze dolní komoru svůj návrh, podle nějž červnové penze vzrostou o zhruba 760 korun.

Původně měly přitom vzrůst o částku asi tisíc korun vyšší z důvodu vysoké inflace. Kabinet ale novelou reaguje na to, že by nárůst penzí byl letos a v dalších letech příliš vysoký a neúměrně by zatížil hospodaření státu.

„Úprava červnové valorizace je opravdu nutná, především