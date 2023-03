„Funguje to tak roky, jen v Brně z toho dělají útok.“ Blažek vysvětluje dotazy na kauzu svého známého

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v posledních týdnech opakovaně žádal informace o brněnských kauzách týkajících se machinací s městským majetkem, v nichž je obviněn i jeho spolustraník nebo jsou v nich podezřelí jeho známí. Blažek v rozhovoru s Deníkem N tvrdí, že pouze přeposílá interpelace poslanců nebo stížnosti advokátů a zajímá se jen o nezákonná stíhání dvou někdejších obviněných. „Normálně to tahle funguje roky, ale jenom v Brně z toho dělají útok. Já se jich budu ptát, proč to berou jako útok, když se tohle vždy normálně vyřizuje,“ říká Blažek. Uznává však, že minimálně jedna z otázek na dozorovou státní zástupkyni byla soukromého rázu.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč ministerstvo spravedlnosti žádá jména soudců, kteří rozhodovali o vazbách v brněnské kauze.

Proč žádá odpovědi i na otázky ohledně osobního života státní zástupkyně.

Zda nabádá své kolegy, aby mu posílali interpelace v brněnských kauzách.

Jestli je vhodné, aby se ptal na případy související s jeho známým.

Jak intenzivně se ministr stýkal s politikem ODS, který je obviněný v brněnské kauze.

Proč jste žádal jména soudců, kteří řešili domovní prohlídky a rozhodnutí o vazbách v brněnské bytové kauze?

Jde o běžný postup. Přišla stížnost na soudce z Městského soudu v Brně, že nesprávně a nedostatečně posoudil návrhy vyšetřovatelů. A neudělal jsem to já, ale náš odbor a jde o automatický proces. Ten odbor to tak dělá běžně u stovek případů.

Proč se na to ptá ministerstvo? A proč jste žádali jména soudců?

Bylo zrušené obvinění dvou žen a to znamená, že i jejich následná vazba byla nezákonná. Na tohle přišla na jeden z odborů ministerstva stížnost a ten odbor to automaticky přeposlal. Takových stížností přichází měsíčně desítky. Poslal to odbor, nikoli ministr, vzal to, poslal na soud a chtěl ta rozhodnutí.

Tvrdíte, že jste o to nežádal vy, ale ministerstvo. Ale za ně jste odpovědný a vedete ho.

Když se řeší stížnosti na státního zástupce, podávám žádost o informace na základě zákona o státním zastupitelství, pak ji podávám a podepisuji já. U soudců se mohou ptát i odbory. A tady odbor dohledu poslal dotaz na ten postup a žádost o napadené soudní rozhodnutí o vazbě. A oni nám to poslali.

Řekl jste tomu odboru, aby ty informace chtěl?

Ne. Dělá to automaticky a zcela běžně, když přijde stížnost.

Na co dalšího jste se na soudu vyptávali?

Když jsme připravovali podklady pro kárnou žalobu na místopředsedu Městského soudu v Brně Dufka za nesprávnou aplikaci zákona o poskytování informací. Jde o záležitost, kdy poskytl novinářům rozhodnutí, o kterém si myslíme, že veřejnost dostat neměla. A informace o tomto rozhodnutí pana Dufka jsem skutečně žádal přímo já, protože šlo o kárný návrh. Zbytek ale dělal odbor, ne já. Normálně to tahle funguje roky, ale jenom v Brně z toho dělají útok. Já se jich budu ptát, proč to berou jako útok, když se tohle vždy normálně vyřizuje.

Seznam Zprávy popsaly, že jste chtěli i jména soudců. K čemu?

Chtěli jsme