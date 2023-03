Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 2. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Na ruské straně hranice dělala bizarní skupina vojáků bizarní věci. Situace v Bachmutu je velmi dramatická, přicházejí indicie o jeho akutně hrozícím pádu. V této chvíli jsou však ještě nepotvrzené. Proto než přijde řada na podrobnější informace ze slavného města, dostane přednost epizoda z ruské Brjanské oblasti. Je totiž i na poměry války mimořádně podivná.

Ve čtvrtek kolem oběda začala ruská média a účty na sociálních sítích chrlit zprávy o desítkách ukrajinských diverzantů, kteří překročili hranici, vnikli do obcí v Brjanské oblasti, vzali si jako rukojmí civilisty, zabili děti a podobně.

Zpočátku to vypadalo jako ruská operace pod falešnou vlajkou, která měla být záminkou k něčemu neznámému. Naznačovalo to i urychlené svolání (a pak přesunutí) jednání ruské bezpečnostní rady, které oznámil Vladimir Putin.

Vzhledem k tomu, že Rusové nonstop zabíjejí ukrajinské děti a okupují necelou pětinu ukrajinského území, jejich pobouření a výkřiky o terorismu byly nejen hloupé, ale i podezřelé. O to víc, že ukrajinské dělostřelectvo pravidelně ostřeluje ruské území u hranice Charkovské a Sumské oblasti (alespoň to tvrdí Rusové) a ukrajinští vojáci i v minulosti pronikli na ruskou stranu hranice.

Jenže k sabotáži, či co to vlastně bylo, se videem přihlásil dosud v podstatě neznámý Ruský dobrovolnický sbor:

🚨🧵 #WindofChange on the #Bryansk situation:

FSB planned a false-flag terror attack on civilians to blame Ukraine.

Area was cleared of Russian military so they'd not get in the way. But #Ukraine got the Intel and the pro-Ukraine/anti-Putin Russian unit went across the border pic.twitter.com/AthYwETZAb

— Igor Sushko (@igorsushko) March 2, 2023