Ne, dezinformace se nestávají pravdou

Komentář Jana Moláčka: Ředitel americké FBI prohlásil, že koronavirus pravděpodobně unikl z čínské laboratoře. Už dříve se podobně vyjádřily další americké úřady. Dezinformátoři slaví, protože prý „to říkali od začátku“. Pomiňme, že hypotéza o úniku zdaleka není potvrzená. I tak je to dobrá příležitost ukázat si názorně, co je to dezinformace, že to není totéž co „nepravdivé tvrzení“ a proč se to musíme naučit rozlišovat.