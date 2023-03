Na Západě věří, že Rusko potřebuje jen hodného cara. I ten by ale hledal vnějšího nepřítele, říká Chodorkovskij

Michail Chodorkovskij patří k nejznámějším politickým odpůrcům Vladimira Putina. Ve vlasti strávil deset let ve vězení, následujících téměř deset let strávil v exilu. V rozhovoru s Deníkem N Chodorkovskij hovoří o tom, co nastane po Putinově porážce, o možných důsledcích případného rozpadu Ruska i o tom, proč vlastně od Putina dostal milost a zda by se za současné situace do vlasti vrátil.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak to bude v Rusku vypadat po Putinově porážce?

Jak by měl vypadat politický systém po Putinově pádu?

Jak spolupracovat s lidmi, kteří nyní pracují pro Putinův režim?

Má ruská opozice rozpory se Západem?

Proč jej Putin propustil z vězení?

Vrátil by se do Ruska, jako to udělal Alexej Navalnyj?

V roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci pronesl Vladimir Putin svůj slavný projev, který odstartoval politiku, jež vyústila ve válku s Gruzií, anexi Krymu, destabilizaci Donbasu a invazi na Ukrajinu. Letos byli na konferenci pozváni zástupci ruské demokratické opozice. O čem to vypovídá? Že už nikdo nehodlá s ruským režimem navazovat dialog?

Na mnichovské konferenci se mě opakovaně soukromě i veřejně tázali: „Jak by tady podle vás teď vypadal Putin?“ A já jsem upřímně odpovídal, že si to ani neumím představit, protože všichni lidé, kteří tam byli, měli zcela jasně formulovaný názor. Někteří, například zástupci Indie nebo Pákistánu, se touto otázkou zabývali méně. Evropany a Američany ten problém samozřejmě zajímal víc. Ukrajince válka na jejich území znepokojovala nejvíce. Ale nikdo by se tam neodvážil veřejně podpořit Putina, protože by to bylo naprosto nevhodné, i když názory lidí mohou být různé. Bylo by to jako hromada s*aček v klenotnictví.

V rozhovoru s Jurijem Duděm jste řekl, že kdyby volby v Rusku vyhrál Alexej Navalnyj, měl byste z toho radost, protože změna u moci je potřebná, ale na druhou stranu bychom se vrátili k jedinému rozhodovacímu centru, což by bylo v podstatě stejné jako za Putina. A řekl jste, že Rusko potřebuje parlamentní systém a federalizaci. Vytvoření takového modelu by trvalo poměrně dlouho. A zatímco bychom k němu směřovali, nechopil by se moci další diktátor?

Taková možnost tu samozřejmě je. Existuje mnoho dalších variant. V současné době diskutujeme o tom, která varianta by pro nás z různých hledisek byla nejatraktivnější: pro Evropu a možná i pro celý svět z hlediska bezpečnosti, pro Rusy z hlediska jejich vlastního blahobytu. Z mého pohledu nejlepší variantou není ani rozpad Ruska, ani příchod dobrého cara, protože obojí nakonec povede k novému autoritářskému režimu. Moji ukrajinští přátelé a kolegové mě neustále obviňují z toho, že jsem přívrženec impéria, obviňují mě, že nechci, aby Rusko přišlo o své jaderné zbraně, a že nechci rozpad Ruska.

Zaprvé si samozřejmě nepřeji, aby se Rusko rozpadlo, protože po rozpadu Sovětského svazu si dovedu představit, k jakým útrapám pro ruský lid by to vedlo. Za druhé chápu, k čemu by to vedlo dál. Pokud