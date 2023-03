Moldavsko patří na Západ. Rusové chtějí zemi destabilizovat, situace je ale pod kontrolou, tvrdí velvyslanec v Kišiněvu

Ruská agrese na Ukrajině sebrala Moldavanům pocit bezpečí, přiblížila je však k Evropské unii. Nebýt války, kandidátský status by země nedostala, tvrdí český velvyslanec v Kišiněvu Stanislav Kázecký. Samotný vstup do EU je však dlouhodobý proces, což si moldavská vláda uvědomuje. I přes protivládní protesty, kterými se podle něj snaží vnést do země destabilizaci Rusko, má vláda bezpečnostní situaci pod kontrolou. O odsunu červnového summitu Evropského politického společenství z Kišiněvu – druhého po loňském pražském – se neuvažuje; půjde o největší akci tohoto typu v historii země.