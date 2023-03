Ve vedení své školy jsem jediný bělošský heterosexuální muž, říká český rektor americké univerzity

Co se teď v americkém školství děje, je velmi antiamerické, tvrdí člověk, který v něm pracuje na významné pozici: profesor česko-německého původu Rudiger Ettrich, který je prezidentem floridské Larkin University. Podle něj jsou americké univerzity nejlepší na světě proto, že do nich politici nemají možnost zasahovat – to se ale teď na Floridě mění a Američané by měli být na pozoru.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč by ani rodiče neměli mluvit do obsahu výuky ve školách?

Kdo se v USA snaží omezovat akademickou svobodu?

Jestli je chytřejší Trump, nebo DeSantis.

Floridský guvernér Ron DeSantis začal zasahovat do učiva zdejších škol. Vy na Floridě vedete univerzitu, a tak to můžete pozorovat zblízka. Zároveň máte jako Čech německého původu rodinnou zkušenost s komunismem i nacismem. Je podle vás ohrožena akademická svoboda?

Floridský guvernér Ron DeSantis se o to určitě snaží. Chce zavést systém, který mají i jiné země, a tedy že politici a stát určují, co se ve školách bude učit a co ne. To je velmi neamerické, zdejší vysoké školy jsou nejlepší na světě právě proto, že politiky ani stát do obsahu výuky historicky nenechaly zasahovat.

DeSantis chce zároveň dávat víc práv k rozhodování o obsahu výuky rodičům.

Neměli by je mít?

Dám vám příklad. Dnes už víme, že zhruba 500 let před naším letopočtem byly známy teorie o tom, že svět je kulatý. Ve starém Řecku uměli poměrně přesně vypočítat, jak je zeměkoule velká. Přesto se ještě ve středověku učilo, že svět je plochý. Představte si, že by se v 17. století nechalo na rodičích, jestli se má ve škole učit, že slunce se točí kolem světa, jak to každou neděli vypráví pan farář, nebo jestli máme děti vystavit moderním nápadům toho Keplera z Prahy, že prý už nejsme středem vesmíru. Jak myslíte, že by to dopadlo?

Převážila by farářova teorie.

A přesně proto jsou tyhle snahy nebezpečné. Rodiče nejsou odborníci na vzdělání, často nemají takový přehled o tom, kde je teď světové poznání. Ani odborník na angličtinu nemůže vědět, co se má přesně učit ve fyzice – a naopak.

Floridský guvernér chce, aby jednou z těch rozhodujících společností byla křesťanská republikánská organizace. Ovšem ve Státech není křesťan jako křesťan. Jako praktikující katolík z české vesnice říkám, že to je velmi nebezpečné.

Třeba v Nebrasce, převážně vesnickém státě, si doteď velká část evangelikálních křesťanů myslí, že