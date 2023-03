Nelíbí se vám film? Za pět minut bude další. Začal festival krátkých filmů Pragueshorts

Snímky se budou promítat do 5. března především v pražských kinech Bio Oko, Světozor a v kině Pilotů. Jsou rozděleny do tří sekcí: národní, mezinárodní a LABO čili kategorie experimentálních filmů.

„Nejdůležitější součástí festivalu je mezinárodní soutěž, do které vybíráme kolem pětadvaceti filmů z celého světa. Výhodou oproti festivalu v Karlových Varech je, že filmy u nás nemusejí mít svou světovou premiéru. Takže se tady potkává například letošní vítězný film z Cannes s vítězem ze Sundance,“ říká ředitel programu Karel Spěšný. „Výběr filmů není řízený ničím jiným než tím, co baví nás a co nám připadá zajímavé,“ dodává Spěšný.

Ve čtvrtek festival uvede tradiční Brutal Relax Show, kterou popisuje jako „koktejl bizarností, ztřeštěných vtipů a neseriózního napětí“. Pásmo filmů bude moderovat Jakub Žáček. „Vybíráme tam filmy, které jsou žánrové. Například horory nebo ztřeštěné komedie. Většinou jsou to nechutnější filmy. Nejsou to