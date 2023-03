Mohu investovat do umělé inteligence? Možná už to děláte a ani o tom nevíte

Do umělé inteligence (AI), které se předpovídá velký rozmach, mohou investovat i běžní lidé; nejsnáze dostupné jsou speciálně zaměřené ETF fondy.

Akcie firmy OpenAI, která představila nástroj ChatGPT, se přímo koupit nedají, nejsou veřejně obchodovány.

Tři odborníci radí, zda by měl běžný investor do AI investovat a zda v umělé inteligenci opravdu vidí potenciál, nebo budoucí bublinu.

Když společnost OpenAI loni zdarma zpřístupnila ChatGPT, které svými texty dokáže skládat zkoušky a přijímací pohovory do zaměstnání, lidé začali připouštět, že umělá inteligence spustí revoluci. V nedávné anketě slovenského Deníku E odborníci předpovídali, že změní svět a v různých odvětvích nastartuje změny, které bude možné přirovnat k vynálezu kola či internetu.

Drobní investoři mohou být u toho. Umělá inteligence, robotika, cloudová řešení, kybernetická bezpečnost – to vše jsou rostoucí sektory, které by měl mít v portfoliu každý investor, který sleduje dlouhodobý horizont, říká investiční analytik Across Investments Dominik Hapl.

Neznamená to ale, že je potřeba měnit investice, které už člověk udělal. Nové odvětví může být doplňkem. K dispozici je několik desítek takzvaných ETF i aktivně spravovaných fondů.

„Otázkou je