Objevte online kino, které miluje film

Český lev a DAFilms je už tradiční spojení, čím je letošní přehlídka jiná?

Přehlídka Českého lva na dafilms.cz je pro diváky a divačky především skvělou příležitostí vidět nejvíce nominovaných filmů na jednom místě. Máme velkou radost, že můžeme tento rok uvést také průřez historie ocenění za 30 let Českého lva. Mezi legendárními českými hitovkami, které bodovaly na Českém lvu od roku 1993, jsou filmy jako Návrat idiota, Musíme si pomáhat, Obsluhoval jsem anglického krále nebo Šarlatán a další dvě desítky filmů, které si mohou diváci nejen připomenout, ale i pro ně hlasovat.

Na jaké snímky byste diváky pozvala?

Nejsledovanějšími snímky v našem programu Český lev jsou Arvéd a Grand Prix. Nabízíme i výjimečnou možnost vybrat si z filmů nominovaných na nejlepší dokument. Letos představujeme kompletní kategorii, včetně diváckého hitu Adély Komrzý Zkouška umění a dokumentární opery KaprKód, vítěze Ceny filmové kritiky. U nás diváci najdou i to, co jinde ne: filmy krátké a animované, se kterými v posledních letech Česko čím dál víc boduje na zahraničních filmových festivalech, konkrétně například Zuzu v zahradách či Ostrov svobody.

Co bychom si měli představit, když se řekne DAFilms, a v čem se liší od ostatních streamovacích platforem, které usilují o českého diváka?

DAFilms je česká online streamovací platforma, která divákům už 16 let nabízí pečlivě připravovaný program těch nejlepších filmů na jednom místě. S ostatními platformami nás pojí to, že každý týden představujeme zajímavé novinky. Oproti ostatním však věnujeme našim vybraným filmům extra péči. Obsahu, který je přístupný online, je opravdu hodně, my nezahlcujeme diváky kvantitou, ale nabízíme kvalitu. Vytváříme aktuální tematické speciály, filmy uvádíme v nových souvislostech a zasazujeme je do aktuálního společenského kontextu.

K předplatnému Deníku N nyní získáte online kino DAFilms na celý rok zdarma. Nabídka platí do konce března.

Jaké filmy kromě přehlídky Českého lva u vás během roku najdeme?

Naši diváci jsou zvídaví, proto představujeme širokou škálu filmů. Od novinek, které se právě promítají v českých kinech, přes tematické programové speciály, po retrospektivy významných osobností české, slovenské i světové kinematografie, jako jsou Jiří Menzel, Juraj Jakubisko či Věra Chytilová. S naším programem reagujeme na aktuální dění v Čechách i ve světě. Představujeme filmy, které dokreslují dění do větší hloubky, než je možné v běžném zpravodajství. Zajímají nás konkrétní lidské příběhy za politickými či historickými událostmi. Uvádíme například dokumenty o Ukrajině, portréty českých osobností, environmentální filmy, filmy o izraelsko-palestinském konfliktu a mnoho dalších. Myslíme také na ty nejmenší, kteří mohou díky DAFilms Junior trávit čas v bezpečném online prostředí plném vybraných filmů pro děti.

Jak DAFilms funguje?

Můžete si nás předplatit už od 145 Kč měsíčně nebo za výhodnější cenu ročního předplatného. Přehrát si ale můžete i jen jeden film, a to ve formě online streamu. Cena se liší, najdete ji vždy na profilu filmu. Naši předplatitelé mají přístup i do dafilms.com a programu DAFilms Junior.

Rozhovor vedla Vendula Novotná, DAFilms.

Seznam snímků dostupných online na dafilms.cz v rámci přehlídky Český lev:

Hrané a animované filmy

A pak přišla láska – režie Šimon Holý

Běžná selhání – režie Cristina Grosan

Arvéd – režie Vojtěch Mašek

Buko – režie Alice Nellis

Carp Xmass – režie Anna Heribanová

Grand Prix – Jan Prušinovský

Jan Žižka – režie Petr Jákl

Kdyby radši hořelo – režie Adam Koloman Rybanský

Poslední závod – režie Tomáš Hodan

Slovo – režie Beata Parkanová

Film o filmu: Tmání – režie Ondřej Moravec

Zuza v zahradách – režie Lucie Sunková

Dokumentární filmy

Bratrství – režie Francesco Montagner

Good Old Czechs – režie Tomáš Bojar

KaprKód – režie Lucie Králová

Toyen, baronka surrealismu – režie Andrea Sedláčková

Zkouška umění – režie Adéla Komrzý, Tomáš Bojar

Studentské filmy

Asterión – režie Francesco Montagner

Atestace – režie Jan Hecht

Ostrov svobody – režie Petr Januschka

Vinland – režie Martin Kuba