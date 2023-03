Vývoj bojů (370. den): Rusové za celý únor dobyli území velké jako Třinec

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 28. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Kontext je důležitý – drobný postup, obrovské ztráty. Ruská ofenziva pokračuje. Stále se bojuje u Bachmutu, tomu se věnuje samostatná část. Rusové útočí na severu u Svatove a Kreminné i níže na jihu u Doněcku.

Je důležité vědět, že Ukrajinci mají problémy a že jim potenciálně hrozí vážnější porážka. Stejně tak důležité je podívat se na události uplynulých týdnů v kontextu, kterým jsou ruské územní zisky.

Kreml vrhl do útoku velké síly, což vedlo k obrovským ztrátám (vzpomeňte si například na Vuhledar). Vzhledem k událostem u Bachmutu se může zdát, že jsou vykoupeny významnými úspěchy. Ale vůbec tomu tak není.

Dojem zkresluje pád Soledaru v polovině ledna, po kterém se Rusové dramaticky přiblížili k možnosti, že se jim Bachmut podaří obklíčit. Jenže od té doby, a zvláště když spočítáme jejich územní zisky za únor, vypadá obraz jinak.

O průběhu ruské zimní ofenzivy nám dává přehled následující mapa zachycující posuny fronty od 1. ledna 2023. Červenou jsou vyznačeny ruské územní zisky, tmavomodrou drobné úspěchy Ukrajinců. Nejvíce červené je právě v okolí Bachmutu. Tmavě modrá je jen v podobě nepatrných flíčků v Záporožské oblasti. Celkový poměr „cena/výkon“ je z ruského pohledu již podle tohoto žalostný.

