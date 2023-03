Hollywoodští scenáristé a producenti se připravují na možnost stávky. Mohlo by k ní dojít v květnu, kdy skončí platnost stávající kolektivní smlouvy. Oběma stranám sporu jde o hodně. Autorům o udržení prestiže jejich profese i jejich vlastního statusu, producentům a především streamovacím společnostem pak o udržení jejich stávajícího obchodního modelu.

Až se v květnu Hollywood zastaví… Co může filmařům i divákům přinést spor amerických scenáristů s producenty

Předplatitelé streamovacích společností mohou dnes mít pocit, že jsou zavalováni obrovským množstvím obsahu (jeho kvality jsou už jiná otázka), stoupá nejenom počet titulů, ale i poskytovatelů.

Pro většinu lidí je absurdní představa, že by si platili všechny streamovací platformy. Kromě pro ně dostupných titulů, na něž se podívat nestihli, je tu tak ještě velký počet těch, o jejichž existenci nemusí mít ponětí. Vytváří to dojem obrovské hojnosti.

Hollywood, tedy místo, kde velká část té podívané vzniká, ale nijak zvlášť hojné časy nezažívá. A letošní jaro by mohlo přinést kulminaci narůstající krize. Hollywoodští komentátoři vidí jako reálnou možnost stávky, která by mohla přinést značně destruktivní dopady. O co jde?

V Hollywoodu jsou velice silné profesní svazy, cechy. Organizace jednotlivých profesí uzavírají každé tři roky kolektivní smlouvy s producentskou asociací AMPTP. Letos tyto smlouvy vyprší.

Jako první kontrakt přijde na řadu smlouva se scenáristickým cechem WGA (Writers Guild of America), výsledek může spoluurčit také jednání s režisérským a hereckým svazem. Platnost smlouvy s WGA končí na začátku května. Do té doby je potřeba uzavřít smlouvu novou. Vedení WGA nyní rozeslalo svým členům ke schválení pozici, s