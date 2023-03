Soumrak zlatých víz pro bohaté cizince? Dvě země EU je ruší, jeden stát ale dál prodává i občanství

Získat zrychleně povolení k pobytu pomocí investorských programů už nebude v Portugalsku a Irsku možné. Země své programy v únoru z různých důvodů zrušily. Další investorský program, ve kterém lze díky investicím do ekonomiky získat občanství státu, a tedy EU, prohlásila Evropská komise za nelegální. Porušuje totiž podle ní základní principy smluv Evropské unie. V současnosti své pasy prodává cizincům už jen Malta.

V polovině února oznámila portugalská vláda, že ruší svůj program zlatých víz. Následovala tak Irsko, které stejný krok učinilo týden před ní. Zlatá víza se řadí mezi investorské vízové programy, které nabízejí zrychlené získání povolení k pobytu výměnou za investice do tamní ekonomiky (RBI – residence by investment).

Pokud jste tedy zámožný občan třetí země a chcete pro sebe a potažmo svou rodinu získat všechny výhody spojené s dlouhodobým pobytem na území Evropské unie, stačí v určité výši investovat do ekonomiky daného státu, a zlatá víza jsou vaše.

Investice mohou být aktivní, jako například zřízení projektu, který vytvoří pracovní místa, nebo pasivní. Ty zahrnují investování do státních dluhopisů, investici do nemovitostí nebo bankovní vklad. Výši investice a další podmínky si určuje každá země sama.

Komu nestačí povolení k pobytu a rád by získal občanství evropské země, tedy i evropský cestovní pas a možnost usadit se kdekoliv v EU, může si vybrat program zrychleného získání občanství opět výměnou za investice do ekonomiky země (CBI – citizenship by investment). Tento program známý pod názvem „zlaté pasy“ označila Evropská komise na konci února za nelegální. Přesto je v EU stále dostupný.

„Programy CBI porušují zákony EU. Jsou zcela v rozporu se zásadou upřímné spolupráce a s občanstvím EU podle Smluv o Evropské unii, bez ohledu na to, že v současnosti neexistuje žádný jejich legislativní zákaz,“ napsali komisař pro spravedlnost Didier Reynders a komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson v dopise, který odpovídal na otázky Evropského parlamentu.

Dále zmínili, že vytvoření zákona, který