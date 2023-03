Válek uvažuje, že zruší psychiatrickou nemocnici v Lounech. Její vedení o tom nic neví

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o tom, že uzavře Dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech a její pacienty přesune do nově vznikajícího soukromého subjektu. „Jedna z variant je, že ji zrušíme úplně a děti přesuneme do Centra duševního zdraví v Berouně, tedy do nových a lepších prostor,“ řekl Deníku N ministr Vlastimil Válek (TOP 09). Ředitelka lounské nemocnice ale o takovém záměru nic neví.