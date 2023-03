Česko-slovenské slovo týdne: smyčec vs. sláčik

grafika

Pár slov o slově smyčec

Jsem z rokenrolnické rodiny a vždycky mně byla bližší grunge flanelka než ty legrační kabátky, co si na sebe před výkonem navlékají klasičtí muzikanti.

To ovšem neznamená, že bychom před tradiční evropskou vysokou kulturou neměli respekt. Fakticky cením, když někdo ví, jak se správně drží vidlička a otvírák na ústřice. Ale je to jinačí svět.

Do tohohle světa kromě dezertní vidličky patří také smyčec. Používá se k vyluzování ušlechtilých zvuků pro vybrané uši. Má dokonce příbuzenstvo ve vybraných slovech! Jak se začne probírat správnopis, už každý školák ví, že smyčcem se po strunách smýká.

Ředitel lidové školy umění, kam jsem se nějaký rok neúspěšně a bůhvíproč chodil učit smýkat smyčcem po strunách violoncella, se jmenoval Smýkal. Sám tedy nesmýkal, pinkal do piana, nosil se velice rovně a vsadím se, že patřil k těm pěti lidem v okresním městě, kteří si uměli po jídle správně oprášit pusu látkovým ubrouskem.

Pro nás plebejce má čeština šmitec. Jazykověda ostře nesouhlasí, ale já dobře vím, že zatímco smyčcem se smýká, šmitcem se šmidlá. Není to žádná apollónština, ale nám plebejcům leckdy stačí to sprosté, ale o to radostnější vrzání nějakých místních šmidly boys. Tím končím. Šmitec.

Čech o slově sláčik

Sláčik je skoro to samé jako u nás smyčec. Hle: V Česku na jednom konci žabka, na Slovensku žabka, na druhém konci špička, u nás i u nich. Špičku s žabkou spojuje v Česku horem prut a na Slovensku jen o fousek delší prút.

Jenom vespod je rozdíl, protože u nás koním ze zadku rostou žíně, kdežto těm slovenským vlasy. Ale když se smyčcem smýká, co se dělá sláčikom? Sláká?

V čem jsme také zajedno, je to, že aktivní je nám nad pasivní. Je nám bližší smyčec, kterým se rozechvívá, než struny, které jím jsou rozechvívány. A tak se řadíme k těm národům, které mají smyčcové nástroje, v opozici k těm, co mají strings.

A to přesto, že občas nějaký poťouchlý skladatel předepíše muzikantům pizzicato, kde si smyčce můžou na chvilku povolit žíně a rozpustit vlasy, protože struny drnčí i bez nich.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine