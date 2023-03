O invazi údajně nevěděl ani Lavrov. Financial Times popisují, jak Putin začal válku

Kolem první hodiny ranní 24. února loňského roku zvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov telefon a vyslechl si znepokojivé informace.

Vladimir Putin celé měsíce budoval více než stotisícovou invazní armádu na hranicích s Ukrajinou a nyní dal invazi zelenou.

Putinovo rozhodnutí Lavrova naprosto zaskočilo. Jen několik dní předtím se ruský prezident dotazoval své bezpečnostní rady na její názor ohledně uznání dvou separatistických republik v Donbasu, průmyslovém pohraničním regionu na Ukrajině. Zasedání se natáčelo, vyznačovalo se trýznivě trapnými momenty a Putin na něm nic o svých skutečných záměrech neprozradil.

Nebylo to poprvé, co Putin nechal Lavrova tápat. Ruský prezident soustředil rozhodování o zahraniční politice do rukou hrstky blízkých důvěrníků, přestože to podkopávalo ruské diplomatické úsilí.

V tomto případě byl Lavrov díky telefonátu jedním z mála lidí, kteří o plánu dopředu věděli. Všichni vedoucí představitelé Kremlu se o invazi dozvěděli teprve v okamžiku, kdy Putin ráno v televizi vyhlásil „zvláštní vojenskou operaci“.

Později téhož dne se v Kremlu sešlo několik desítek oligarchů na schůzce, která byla domluvena teprve den předtím. Její účastníci si byli dobře vědomi, že invaze vyvolá západní sankce, které by mohly zničit jejich impéria. „Všichni z toho měli hlavu v pejru,“ tvrdí člověk, který se akce zúčastnil.

Při čekání si jeden oligarcha všiml Lavrova odcházejícího z jiné schůzky a zeptal se ho, proč se Putin pro invazi rozhodl. Lavrov na to nedokázal odpovědět: vedoucí představitelé, které v Kremlu navštívil, o tom věděli ještě méně než on.

Otřesený oligarcha