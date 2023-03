Pointa N: Havlíček má guláš v leču a ODS dostává čočku za pravdu o paprice

Hlavní události dne vybral a okomentoval Tomáš Linhart.

Nedivme se, až příští volby vyhraje ANO

Někdejší dvojministr a současný místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček si na sociální síti Twitter v pondělí večer posteskl nad cenou potravin pro výrobu leča. Bez ohledu na správnost příměru či kuchařský um nynějšího premiéra v porovnání s jeho předchůdcem tím nastolil agendu na několik dnů.

Havlíčkovo srovnání uvádí, že suroviny na lečo od roku 2021 zdražily o 150 procent. Ekonomický redaktor Deníku N Jan Úšela se jeho srovnání pokusil uvést na pravou míru, díky čemuž víme, že míra zdražení zeleniny je nižší (22 až 27 procent) a Havlíček má v leču tak trochu guláš.

Potíž je především v metodologii jeho výzkumu. Havlíček redakci napsal, že pracoval s cenami „z běžných zemědělských věstníků a nabídek řetězců“. Už ale nezmínil, s jakým receptem na lečo pracoval, s jakým obdobím roku 2021 ceny srovnává, jaká vejce by do pokrmu přidal, jaká zelenina je zrovna sezonní či zda by kupoval cherry rajčata.

V reakci na to připravilo marketingové oddělení ODS Havlíčkovi tvrdý direkt: pravdu o paprice. Uživatele sociálních sítí však spíše nenadchli. Kdo seje papriku, sklízí čočku.

Bez ohledu na to, zda realitu nazveme Babišovou, či Fialovou drahotou, zdražilo téměř vše. Po astronomických cenách energií to lidé nyní nejvíc pociťují právě na cenách potravin a je otázkou, zda je vládní deštník proti drahotě chrání před lijákem.

Zatímco vláda ve Sněmovně bojuje proti spacákům a rychlejšímu růstu důchodů, má nejvyšší čas si přiznat, jak zdražování ovlivňuje životy seniorů či samoživitelů. Současná