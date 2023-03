Blažek žádá už čtvrtou informaci o bytové kauze. Rozhodně mi to nepřijde šťastné, říká nejvyšší žalobce

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda je ministr Blažek ve střetu zájmů.

Proč jsou žádosti ministra nešťastné.

Z jakých důvodů má ministr na tyto informace právo.

K jakým dalším případům chce Blažek informace.

Víte, jaký druh informací žádá pan ministr Blažek v brněnské kauze s byty, o čemž informoval web Seznam Zprávy? V této kauze jsou vyšetřovaní nebo podezřelí jeho spolupracovníci.

Ano, mám o tom informace. Dosavadní žádosti pana ministra byly adresovány jak mně, tak i vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci. Jeho úřad je příslušný k vyřízení, protože tuto kauzu dozoruje.

Je pravda, že pan ministr o informace v této kauze žádal už čtyřikrát?

Ano, je to pravda. Poslední žádost přišla před pár hodinami. Žádá o podklady k interpelaci poslance Václava Krále (ODS). Pan Král se ptá na některé věci v této kauze.

Ministr informace nechce, on chce jen naše vyjádření k té interpelaci, což je obvyklé. Napsali jsme mu, že většina té interpelace se týká osobního života dozorující státní zástupkyně paní Petry Lastovecké. A na to mu odpovídat nebudeme.

Ministr má právo na informace o stavu řízení, a ne k osobám státních zástupců. Navíc osobní životy žalobců nesledujeme. Zbytek žádosti a interpelace, který se týká trestního řízení, jsme předali vrchnímu státnímu zastupitelství k vyřízení.

Čeho se týkaly ostatní žádosti?

První žádost se týkala bývalé obviněné, jejíž trestní stíhání bylo zrušeno. Zmíněná paní se obrátila na ministra se svými požadavky – nebo spíše dojmy. V druhém případě se jednalo o podnět advokáta, který poukazoval na údajné nezákonnosti a průtahy v řízení. Ve třetím a čtvrtém případě chtěl pan ministr informace k interpelacím poslanců.

K čemu ty informace chtěl?

Ve všech případech chtěl jen to, abychom se vyjádřili k obsahu jednotlivých podání, která mu na ministerstvo přišla. V případě interpelace je to zcela normální a zákonné, protože odpověď na interpelaci potřebuje k plnění povinností jako člen vlády.

Jak ty žádosti vnímáte vy?

Vnímám to tak, že pan ministr v těch posledních dvou případech osobně nežádá informace, ale chce podklady pro to, aby mohl odpovědět na interpelace poslanců. On vlastně parafrázuje a přepisuje otázky poslanců, kteří interpelace podávají, ale vždy připojuje i příslušný podnět, tedy i tu interpelaci.

Abych předešel spekulacím, zveřejňuji dnešní dotaz Lukáše Valáška a moji odpověď, kterou jsem mu obratem poslal: pic.twitter.com/oEpKn2TN5b — Pavel Blažek (@blazek_p) March 1, 2023

A co ta původní dvě podání? V nich se pan ministr ptal na věci, na které si stěžovali někdejší obviněná a advokát obviněných.

Ano, tady by pro pana ministra bylo