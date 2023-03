Roald Dahl, vybuchující psi a inženýři lidských duší

Komentář Ondřeje Štindla: Díla klasika dětské literatury Roalda Dahla měla ve Velké Británii projít rozsáhlými úpravami, aby tak prý byla přizpůsobena potřebám soudobých čtenářů. Vzbudilo to dost pobouřené reakce. Změny odpovídaly konceptu tzv. sensitivity reading, který se v anglosaském vydavatelském světě stal normou. Je to velmi sporná praxe, a to z mnoha důvodů.