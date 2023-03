Umělá inteligence kontrolorem úloh i test z angličtiny. Cermat zvažuje novinky pro přijímačky

Dnes je poslední den, kdy mohou žáci z pátých, sedmých a devátých tříd odeslat přihlášku ke studiu na střední škole či víceletém gymnáziu. Zhruba 12. března Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které jednotnou přijímací zkoušku (a státní část maturit) připravuje a hodnotí, začne tisknout testy z matematiky a českého jazyka.

Ty jsou pro všechny maturitní obory povinné. Zájemci o studium mají u obou testů dva pokusy, protože se mohou hlásit na dvě školy. Termíny ministerstvo školství vypsalo pro deváťáky na 13. a 14. dubna a páťáky a sedmáky na 17. a 18. dubna. Některé školy používají jenom povinné testy z Cermatu, jiné, zejména gymnázia, si k nim přidávají i své školní testy, jejichž součástí bývá většinou angličtina.

To by se ale mohlo v příštích letech změnit. Cermat by totiž mohl začít připravovat i jednotnou přijímací zkoušku z anglického jazyka, kterou by si školy mohly nepovinně vybrat, a nemusely by tak připravovat a hodnotit svou vlastní.

„Nyní se na ministerstvu školství řeší, zda