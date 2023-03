„Je to daň za demokracii.“ Válek vysvětluje, proč nezasáhne proti nelegálním poplatkům v ordinacích

Oficiálně sice nadstandardy ve zdravotnictví nejsou, ve skutečnosti si pacienti připlácejí čím dál častěji ze svého. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tvrdí, že s touto situací nemůže nic dělat. „Kdybychom měli diktaturu, tak osvícený diktátor půjde a lékaře, kteří vybírají nelegální poplatky, zavře. To by ale bylo možné za bolševika. U nás to možné není. Je to daň za demokracii,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Mají si pacienti zvykat na to, že čím dál více zdravotní péče bude jen za hotové?

Mohou časem vznikat třeba i placené pediatrické pohotovosti?

Proč ministerstvo nedělá nic konkrétního proti nelegálním platbám?

Co chce dělat s tristním stavem dětské psychiatrie?

Jak to bude se zaváděním zdravotního připojištění?

Na konci roku jste rodičům dětí, kteří sháněli Nurofen, poradil, ať obvolají sto lékáren, že nějaký seženou. Co myslíte, že slyší pacientky, když obvolávají gynekologické ordinace především ve velkých městech, zda je vezmou do péče?

Co se týče Nurofenu, nic takového jsem rodičům nedoporučil. Říkal jsem, že v tom systému nějaké balení léku vždycky je. Neřekl jsem, že by si měli rodiče obvolávat lékárny, naopak. Ty informace by měly být centrálně k dispozici. Co se týče pacientek, neměly by být v situaci, že musí obvolávat ambulance. To je naprosto špatné.

„Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ řekl ministr Válek doslova v prosincovém rozhovoru pro Seznam Zprávy.

A víte tedy, co jim ordinace odpovídají?

U většiny zřejmě slyší, že mají plno, a část z nich vybírá různé typy poplatků. Já považuji za velmi špatné, že s tím pojišťovny nic nedělají. Pacient by se měl obrátit na pojišťovnu, a pokud ta problém nezajistí, může se obrátit na ministerstvo zdravotnictví a já to pak můžu nějak řešit.

Poplatky vybírají nejen gynekologové, ale i některé rehabilitační ordinace. Někteří zubaři zase dovybírají tisíce korun za ošetření, které hradí pojišťovny. Tahle nelegální praxe se děje už delší dobu a stále se rozšiřuje. Jak je to možné?

Děje se spousta věcí, které jsou nelegální. A ten, kdo takovou činnost provozuje, by měl být stíhaný. Máme tady zdravotní pojišťovny, které by toto měly řešit. Já jsem si proto sestavil z ředitelů zdravotních pojišťoven pracovní skupinu, chci, aby tam byli zastoupeni i pacienti a rada poskytovatelů, a chci toto řešit.

Takže je to problém pojišťoven, které nedostatečně kontrolují?

Ano, měly by daleko více kontrolovat, co ordinace vykazují.

Podle vás tedy pojišťovny v této věci nepracují dobře.

Z mého pohledu by v této kontrolní činnosti měly pracovat daleko důsledněji. Ale já jako ministr nemohu pojišťovny nějak úkolovat. Nad pojišťovnami mají moc správní rady, v některých má ministerstvo zdravotnictví jen jednoho zástupce, v některých žádného. O tom, co dělá, nebo nedělá pojišťovna, rozhoduje správní rada pojišťovny. Ne ministerstvo.

Vláda má ve správní radě největší pojišťovny VZP 10 členů ze 30, dalších 20 členů jsou poslanci, většinou koaliční. Tato vláda tak má velkou sílu ovlivnit, jak pojišťovny fungují.

Ale ministerstvo zdravotnictví jako takové má ve správní radě jen dva členy, v některých jen jednoho.

Takže pacienti si mají pomalu zvykat, že čím dál více péče ve zdravotnictví bude jen za hotové? V tuto chvíli totiž nic zásadního nebrání tomu, aby se tato praxe dále rozšiřovala.

Já si nemyslím, že je to čím dál rozšířenější praxe. Ale faktem je, že dostupnost některých oborů v některých regionech je velmi špatná a stát s tím dlouhodobě nic nedělal. Nesmíme zapomínat, že je tady extrémně velká role profesních komor, a to České lékařské komory a České stomatologické komory, v nichž je členství pro lékaře povinné.

Pacienti nám píší, že si připadají jako rukojmí současného systému. Na lékaře si oficiálně stěžovat nebudou, protože jsou rádi, že vůbec k nějakému mohou chodit. Pojišťovny zase přiznávají, že nechtějí s lékařem rozvázat smlouvu, protože jsou rády, že tam vůbec nějakého specialistu mají. Co s tím budete jako ministr dělat?

Já osobně bych žádné poplatky neplatil. Obrátil bych se na